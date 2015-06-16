استمرار فتح معبر رفح حتى الجمعة

معبر رفح

أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة "ماهر أبو صبحة" اليوم الثلاثاء، أن الجانب المصري قرر تمديد فتح معبر رفح البري ليومي الخميس والجمعة.

وأضاف أبو صبحة في تصريح له على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" أنه سيكون السفر وفق الكشوف المسجلة، والتي يعلن عنها تباعاً عبر موقع وزارة الداخلية.

وغادرت ثلاث حافلات تحمل المسافرين معبر رفح البري متجهة إلى الجانب المصري في رابع أيام فتح المعبر استثنائياً لمغادرة ووصول المسافرين من وإلى قطاع غزة.

من جانبها أكدت هيئة المعابر والحدود أن المعبر يعمل اليوم الثلاثاء، حسب الكشوفات المعلنة قبل ذلك بالإضافة إلى الحافلات المرجعة من عمل يوم أمس الاثنين.