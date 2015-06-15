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وحدات حماية الشعب الكردي تسيطر على "تل أبيض"

15/6/2015

منطقة تل أبيض الحدودية مع تركيا – أرشيف

قال مراسل "الجزيرة مباشر" إن قوات حماية الشعب الكردي تسيطر بالكامل على مدينة تل أبيض .. وذلك بعد انسحاب عناصر "تنظيم الدولة" من المدينة.

كانت أنباء ترددت في وقت مبكر من اليوم عن تمكن وحدات الحماية الكردية مدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي من إحراز تقدم على مشارف مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا، وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر "تنظيم الدولة" .

وتمكنت وحدات حماية الشعب الكردية مدعومة بطائرات التحالف، من التقدم والسيطرة على منطقة مشهور تحتاني الواقعة في الامتداد الجنوبي الشرقي لمدينة تل أبيض، عقب اشتباكات عنيفة مع "تنظيم الدولة".

وترافقت الاشتباكات مع تفجير التنظيم جسري الجلاب وشريعان في جنوب شرق وجنوب غرب تل أبيض، في محاولة لمنع الوَحدات الكردية من التقدم بعد طردها مقاتلي التنظيم من بلدة سلوك المجاورة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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