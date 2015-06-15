غلاء أسعار المحروقات يعصف بسكان حلب

سكان حلب المحررة يواجهون شحا في المحروقات

يعاني سكان المناطق المحررة في حلب من تراجع كمية المحروقات المعروضة في الأسواق ما أدى إلى الارتفاع الجنوني في أسعارها إضافة إلى أسعار المواد والسلع المرتبطة بها .

ويضيف قرب حلول شهر رمضان المعظم تأزما للوضع المعيشي في سوريا ، مع تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستوى غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جديد في الأسعار، لا سيما المواد الغذائية والمحروقات .

ارتفعت بعض الأصوات بين المواطنين تدعو لمقاطعة أسواق المواد الغذائية وخاصة اللحوم والألبان والبيض احتجاجا على ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، إلا أن خبراء اقتصاد قللوا من أهمية تلك الدعوات، لعدم توافر مواد بديلة بأسعار أرخص، مثل الحبوب والبقوليات.

يرى بعض السوريين أن الارتفاع متوقع مع اقتراب شهر رمضان , لكنهم أشاروا إلى ترافقه مع غياب رقابة فعلية على الأسواق, وقطع للطرق التي تنقل المحروقات , بسبب معارك حلب الدائرة, كلها أسباب حملها الناس للمعنين بها, مطالبين بأن لا يكونوا كما كل مرة ضحية في كل صراع.