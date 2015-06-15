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رسالة منسوبة لمرشد الإخوان تدعو للسلمية.. والجماعة تنفي

15/6/2015

د. محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين
 

 

قال "د. محمد بديع" المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لن تنجر إلى العنف، وإنها سوف تستمر في المشاركة في الثورة السلمية حتى تحقيق أهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

 

 

 

وأضاف "بديع" في رسالة منسوبة له من محبسه إلى أعضاء الجماعة والشعب المصري، حصل موقع "الجزيرة مباشر" على نسخة منها، أن "قادة الانقلاب لن يفروا من حساب شعبهم علي ما اقترفت أيديهم من جرائم، فالحساب والقصاص قادم".

 

 

 

ونفت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان على موقعها الرسمي، صدور أي بيانات أو رسائل من المرشد العام المحتجز في السجون المصرية، بسبب الحظر الأمني وصعوبة التواصل معه.

 

 

 

وأكدت الجماعة أن المنهج السلمي هو خيار استراتيجي في الثورة ضد الانقلاب، منوهة إلى أن المواقع والصفحات الرسمية، والمتحدث الإعلامي، هي الكيانات والنوافذ الرسمية المعتمدة لدى الجماعة. وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة.

 

 

 

تأتي الرسالة بعد نشر موقع "مصر العربية" وثيقة رسمية لجماعة الإخوان المسلمين وزعت على أعضاء مجلس الشورى العام، تنفي إجراء أي انتخابات في مجلس شورى الجماعة أو مكتب الإرشاد منذ فض رابعة العدوية وحتى الآن، كما تنفي إقالة الأمين العام محمود حسين، أو وجود متحدث رسمي باسم الجماعة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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