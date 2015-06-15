خبراء يقدمون نصائح للعناية بالبشرة خلال الصيف

د.عادل كمال, استشاري الأمراض الجلدية – الجزيرة مباشر

تناولت النافذة الصباحية بقناة "الجزيرة مباشر" هذا الصباح كيفية العناية بالبشرة خلال فصل الصيف وكيفية تلافي تأثيرات درجة الحرارة المرتفعة وتأثير الصيام على البشرة .

وقال "د.عادل كمال" استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى العمادي بالدوحة إن هناك أنواعا عديدة من البشرة، فبعض الأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية يتعرضون أكثر لحبوب الشباب، إلا أن ظهور التجاعيد يتأخر عندهم. وعكس الدهنية توجد البشرة الجافة التي يكون ملمسها جافا وتسبب مضايقات للشخص كجفاف الجلد والالتهابات, إلا أن البشرة العادية هي الأكثر انتشاراً, وتوجد أيضا البشرة الحساسة التي تلتهب لأي سبب خارجي.

وأضاف أن العامل المهم في موسم الصيف هو عدم التعرض للشمس باستمرار, لأن الشمس لها تأثير ضار على الجلد وتأثيرها تراكمي حيث تسبب الحروق والالتهابات حتى لو استخدم الشخص واقيا ضد الشمس, ونصح بضرورة التغذية الجيدة في الصيف والغكثار من تناول السلطات والسوائل والفواكه.

وأشار "د.عادل" إلى أن بعض الأدوية التي تعالج حب الشباب لها تأثير سلبي على البشرة, لذا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناولها.

وقالت "فاتن سلكان" خبيرة التجميل والعناية بالبشرة, إنه يجب على المرأة أن تستخدم كريمات عازلة عند استخدامها لمستحضرات التجميل "المكياج" ونصحت بإجراء المساج للبشرة من وقت لآخر لأنه ينشط الدورة الدموية، كما أن تدليك البشرة يساعد على تفتيح مسامها, ويمكن للمرأة أن تجريها في المنزل, كما نصحت بتناول الزبادي وزيت اللوز حيث يساعد على ترطيب البشرة.

وقالت "د.عائشة صقر" خبيرة التغذية إنه يجب تناول ما لايقل عن 3 أكواب من الماء يومياُ في الصباح حتى يخرج الجسم السموم التي بداخله, كما أن الاهتمام بساعات النوم المتوازنة يساعد على العناية بالبشرة, ونصحت "د.عائشة صقر" أيضاً بتناول المانجو والمأكولات البحرية, وتناول القهوة باعتدال حيث تخفف الخلايا الدهنية.