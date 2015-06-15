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حريق بسوق وسط تعز جراء قصف حوثي للمدينة

15/6/2015

الحوثيون يقصفون قلب مدينة تعز

شنت ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح هجوما بقذائف المدفعية على وسط مدينة تعز مما أدى إلى اشتعال النار في السوق، وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن قوات الدفاع المدني في تعز لم تتمكن من الوصول إلى مكان الحريق نظرا لتواصل القصف الحوثي.

يأتي ذلك فيما شنت طائرات التحالف غارات مكثفة في ساعات الصباح على  مناطق عدة في صنعاء وصعدة والجوف ومأرب استهدفت مواقع تابعة للحوثيين وحلفائهم.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت غارات التحالف مخازن ألوية الصواريخ في فج عطان ومعسكرات النهدين ودار الرئاسة بالإضافة إلى معسكر الحفا جنوب شرق العاصمة، كما استهدفت غارات أخرى منازل تابعة لقادة حوثيين وقادة من الجيش اليمني موالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

كما استهدفت غارات أخرى مواقع في محافظة صعدة وتركزت على مناطق الساقين وحيدان وشذى استهدفت فيها مواقع تابعة للحوثيين وأخرى للجيش الموالي لصالح.

وفي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية,  شهدت مدينة الحزم غارات من قبل قوات التحالف , بعد سيطرة الحوثيين وقوات من الجيش موالية لصالح عليها, إثر اشتباكات عنيفة مع مقاتلي القبائل الموالين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

منصور هادي

المصدر : الجزيرة مباشر
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