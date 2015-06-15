بان غي مون يدعو الأطراف اليمنية لوقف الاقتتال قبل رمضان

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إن الأطراف اليمنية تتحمل مسؤولية إنهاء الصراع وبدء المصالحة الفعلية , وتتحمل الاسرة الدولية مسؤولية دعم هذه الجهود.

وأضاف بان غي مون خلال كلمته في مؤتمر جنيف اليوم: من أجل شعب اليمن علينا أن ندعم جهود المصالحة حيث إن 80 % من السكان الآن في حاجة للمساعدات العاجلة والوقت يمر, والاقتتال يزيد من قوة بعض المجموعات الإرهابية, ولا يمكننا أن نفسح المجال لمزيد من المعاناة.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لاغتنام الفرصة لوجود أسباب تدعو للأمل، منها أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن متحدة تجاه قضية اليمن.

وحدد بان غي مون 3 مجالات للتحرك من خلالها الأول: وقف الاقتتال من أجل السماح بدخول المساعدات خاصة مع بداية شهر رمضان, وضرورة وقف الاقتتال من أجل وضع حد للدمار, والمجال الثاني وقف لإطلاق النار وانسحاب المجموعات المسلحة من المدن قبل حلول شهر رمضان, والثالث, دخول الأطراف المتصارعة مرحلة انتقالية سياسية سلمية من أجل تمثيل أكبر للشباب والمجتمع المدني.

وتوقع بان غي مون أن يصل الحوثيون مساء اليوم (الإثنين) إلى جنيف للمشاركة في الحوار والاجتماع مع المبعوث الدولي الخاص مشيرا إلى أنه، ولسوء الحظ ،لن يتمكن من انتظارهم لالتزامه بمواعيد آخرى.

وحث جميع الأطراف على احترام شهر رمضان الذي يجب أن يعيش فيه الشعب بسلام وأمان .