السلطات المصرية تمدد فتح معبر رفح يوما أخر

العالقين بمعبر رفح الحدودى _الجزيره مباشر

أفاد مراس الجزيره مباشر اليوم بان السلطات المصرة أعلنت تمديد فتح معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزه , يوما أخر , وبذلك يصل عدد الايام التى سمحت بها السلكات لفتح المعبر ل 4 ايام متتاليه .

وأضاف المراسل وصول 4ألاف طن أسمنت الى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح الحدودى , مشيرا الى أن بعض العالقين على المعبر قد اشتكو من طول أنتظارهم لفترات طويلة.

وفى سياق متصل قال ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة , لوكالة الأناضول للأنباء, إن السلطات المصرية، أبلغت الجانب الفلسطيني قرارها تمديد فتح المعبر ليوم إضافي آخر حتى مساء يوم غدٍا" الثلاثاء"، وذلك بعد سماحها بفتحه لثلاثة أيام متتالية.

ودعا أبو صبحة السلطات المصرية إلى فتح المعبر بشكل دائم، ومستمر، مضيفا, فتح المعبر 4 أيام، لا يكفي لسفر نحو 15 ألف حالة إنسانية بينهم أكثر من 4 آلاف مريض.

وتواصل السلطات المصرية، لليوم الثالث على التوالي، فتح معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين من خارج القطاع.

ووفق هيئة المعابر بغزة فإن «1096» مسافرا من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة في اليوميْن الماضييْن، فيما عاد «573» فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت ، السبت الماضي، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لمدة ثلاثة أيام متتالية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع ," 1.8 مليون فلسطيني على الخارج" .

وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013،وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء، وذلك عقب هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.