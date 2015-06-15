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الداخلية التونسية: مقتل 3 من الحرس الوطني في سيدي بوزيد

15/6/2015

 
 عناصر من الشرطة التونسية – الفرنسية

أعلنت  وزارة الداخلية التونسية اليوم عن مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الوطني وعنصر آخر وصفته بأنه  "إرهابي" أثناء تبادل لإطلاق النار  في سيدي علي بن عون، قرب سيدي بوزيد بوسط غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية "محمد علي العروي" إن الحرس الوطني نصب كمينا فجر اليوم لاثنين من "الإرهابيين" على متن دراجة نارية في سيدي علي بن عون، وفي البدء قتل اثنان من عناصره (عناصر الأمن). وتابع أن عنصرا ثالثا من الحرس الوطني قتل بالإضافة إلى أحد المشتبه بهما بعد تبادل لإطلاق النار.

وأوضح  "العروي" أن المشتبه بهما لاذا بالفرار وعندها قتلا عنصرا ثالثا من الحرس الوطني كان يتوجه إلى عمله, وتابع أن وحدة من نخبة الدرك قامت بملاحقتهما "وقتلت أحد الإرهابيين بينما أصيب الثاني بجروح وتم توقيفه. وهو في حال الخطر".

يذكر أن حوالي 60 من رجال الشرطة والعسكريين التونسيين قتلوا في اشتباكات وانفجارات منذ  العام 2011 بعد تصاعد نشاط المسلحين.

وقتل في هجوم  مسلح على متحف باردو في آذار/ مارس 22 قتيلا بينهم 21 سائحا أجنبيا وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

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