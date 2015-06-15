البشير يعود للسودان

الرئيس السوداني عمر البشير يعود للخرطوم

عاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى بلاده بعد أن رأس وفد السودان المشارك في القمة الأفريقية التي انعقدت بجنوب أفريقيا ، وكان في استقباله بالمطار الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين – حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

كان وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور عقد مؤتمرا صحفيا ( الاثنين) عقب وصوله للخرطوم , أكد خلاله أن هناك بعض الجهات تحاول استخدام بعض المنظمات لاستصدار قرارات للتشويش على الرئيس البشير , مضيفا أن كل المستويات الرسمية في جنوب أفريقيا أكدت على احترامها لمشاركة الرئيس عمر البشير في القمة الأفريقية.

و استقبل سودانيون الرئيس عمر البشير عقب وصولة مطار الخرطوم بالهتاف والتصفيق معترضين على قرار المحكمة الجنائية بمنعه من مغادرة جنوب أفريقيا.

وكان قد أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة .

كما طلب القاضي هانس فابريسيوس ( الأحد) من السلطات في جنوب أفريقيا منع البشير من مغادرة البلاد بانتظار أن تبت المحكمة (الاثنين) في طلب المحكمة الجنائية الدولية ,بشأن توقيف الرئيس السوداني .

جاء ذلك بعد أن تقدمت منظمة حقوقية في جنوب أفريقيا بطلب طارئ إلى المحكمة العليا في بريتوريا لإجبار السلطات على اعتقال البشير.

و تعد هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها قضاء دولة أفريقية منع رئيس دولة في منصبه من مغادرة أراضي تلك الدولة بناء على طلب من المحكمة الدولية.