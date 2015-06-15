البشير فى الخرطوم بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية

وزير خارجية السودان _إبراهيم الغندور_الجزيره

أكدد وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور عقب وصوله للخرطوم , أن الرئيس السوداني عمر البشير قدعاد للخرطوم هو والوفد المرافق له بعد المشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقي بجوهانسبرغ .

وأضاف الغندورخلال مؤتمر صحفى عقد (اليوم )بالعاصة السودانية الخرطوم, أن أفريقيا تكن تقديرا خاصا للرئيس عمر البشير, مضيفا أن البشير سيواصل مشاركته فى الفاعليات الأفريقية .

وأشار وزير الخارجية السودانى الى أن هناك بعض الجهات تحاول إستخدام بعض المنظمات لاستصدار قرارات للتشويش على الرئيس , مضيفا أن كل المستويات الرسمية فى جنوب أفريقيا أكدت على أحترامها لمشاركة الرئيس عمرالبشير.

فيما استقبل سودانيون الرئيس السودانى عمر البشير عقب وصولة لمطار الخرطوم بالهتاف والتصفيق معترضين على قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنعه من مغادرة جنوب أفريقيا , وأخذ الرئيس يخاطب مؤيديه.

وكان المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب إجرائم إبادة جماعية .

وأمس الاحد ، طلب القاضي هانس فابريسيوس من السلطات في جنوب أفريقيا منع البشير من مغادرة البلاد, وتقدمت منظمة حقوقية في جنوب أفريقيا بطلب طارئ إلى المحكمة العليا في بريتوريا لإجبار السلطات على اعتقال البشير.

وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها قضاء دولة أفريقية منع رئيس دولة في منصبه من مغادرة أراضيها بناء على طلب من المحكمة الدولية.