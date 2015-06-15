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إلغاء التحفظ على أموال10 من قيادات الإخوان بالشرقية

15/6/2015

إلغاء التحفظ على أموال 10 قيادات إخوانية بالشرقية

 

قالت مصادر قضائية للجزيرة إن محكمة القضاء الإداري بالزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر – قضت الاثنين –  بإلغاء قرار لجنة  التحفظ على أموال مؤمن زعرور القيادي الإخواني والنائب السابق عن دائرة منيا القمح و9 آخرين من القيادات الإخوانية بالشرقية.

والقيادات الصادر الحكم  لصالحها  هي أحمد محمود مصطفى  – وفاء على إمام- محمد رشدي عبد القادر- محمد على سلام- حمدي عبد الهادي عراقي- فتحي السيد محمدي- مؤمن زعرور- عبد الله إبراهيم مصطفى- محمد جودة- عصام محمد عبد الحميد- عاطف السواح- عبد الحكيم السيد عبد الفتاح- صلاح الدين أحمد صالح.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى "صدور قرار التحفظ بغير سند قانوني"

كان الأشخاص العشرة قد تقدموا بطعن على قرار رئيس الوزراء المستند لحكم محكمة الأمور المستعجلة  الصادر في 2013   بالتحفظ على أموال الإخوان، وطالبت الدعوى بإلغائه لـ"عدم قانونيته لأنه أضر بالطاعنين ويمثل إساءة لاستعمال السلطة".

وتشكلت لجنة للتحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل في ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، بحظر أنشطة جماعة الإخوان وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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