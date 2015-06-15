أمير قطر يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي

أمير دولة قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال زيارة قصيرة قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة.

و قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه تم خلال اللقاء -الذي عقد في مطار أبو ظبي الدولي ظهر اليوم الاثنين- "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين".

كما بحث الطرفان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة, إضافة إلى سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.