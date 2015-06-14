وزير سوداني: لا خطورة على البشير في جنوب افريقيا

الرئيس السوداني عمر البشير ـ أرشيف

قال وزير سوداني إنه لا توجد خطورة على الرئيس السوداني الموجود في جنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، وأكد أن إصدار محكمة جنوب أفريقية حكما بمنع البشير من مغادرة البلاد لن ينفذ، لأن الحكومة ملتزمة بقرارات الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية "كمال إسماعيل" في تصريح صحفي اليوم (الأحد) بمقر الوزارة، إن جنوب أفريقيا أبلغت السلطات السودانية مسبقا أنها ستوفر كل الإجراءات اللوجستية والأمنية للبشير، وذلك ضمن التزاماتها بقرارات الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية.

وأشار إسماعيل إلى أن "هناك مجموعة صغيرة في جنوب أفريقيا قدمت طلبا لمحكمة نائية، وما أصدرته هذه المحكمة لا قيمة له، لأن الموقف الرسمي لجنوب أفريقيا ملتزم بقرار الاتحاد الأفريقي".

وتعتبر تصريحات الوزير أول تعليق رسمي من الحكومة السودانية، عقب إصدار محكمة بجنوب أفريقيا أمرا مؤقتا بمنع البشير من مغادرة البلاد، حتى البت في أمر التوقيف الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

و تعد زيارة البشير لجنوب أفريقيا, الأولى منذ صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2009 من قبل المحكمة الجنائية الدولية

وقال رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة "صديقي كابا" في بيان إنه يحث حكومة جنوب أفريقيا "على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال، إذا تأكدت نية سفر البشير للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية" مذكرا بأنه تم "إصدار مذكرتي توقيف بحق البشير، ولم يتم حتى الآن تنفيذهما".

وأعرب كابا عن بالغ قلقه بشأن "الآثار السلبية على عمل المحكمة في حالة عدم تنفيذ أوامر من قبل الدول الأطراف" داعيا إياها للوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع المحكمة.