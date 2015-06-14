كاميرا "الجزيرة مباشر" ترصد معاناة العالقين على معبر رفح

استمرار معاناة العالقين على معبر رفح البري

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" حركة العالقين على معبر رفح في الاتجاهين من وإلى القطاع عقب قرار السلطات المصرية فتحه لمدة 3 أيام .

وقال بعض العالقين على المعبر من الجانب الفلسطيني إنهم يعانون من طول الانتظار اليومي مطالبين السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل دائم, وانتقدوا مبررات السلطات المصرية الدائمة بأن تعطل الحواسيب هو السبب في طول الانتظار.

وقال مدير معبر رفح البري ماهر أبو صبحة، في تصريحات إعلامية، إن "معبر رفح كان مغلقا منذ ثلاثة أشهر، وتم فتحه لمدة ثلاثة أيام"، مؤكداً أن لديهم 15 ألف مواطن فلسطيني سجلوا أسماءهم للسفر، وهم من المرضى والطلاب ومن بحوزتهم جوازات أجنبية".

وتابع أبو صبحة: "حسب تقديراتنا يوجد أكثر من 90 ألف مواطن فلسطيني بحاجة إلى السفر، ولكنهم لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم، ومن المتوقع أن يتمكن500 شخص فقط من العبور يوميا، ما يعني بقاء نحو 14 ألفا سيضطرون إلى الانتظار 3 أشهر أخرى".

ورغم إعلان السلطات المصرية فتح المعبر لمدة 3 أيام ألا أن شهود عيان اشتكوا من البطء الشديد في حركة السفر عبر معبر رفح البري حيث مر ساعتان على فتح البوابة المصرية ولم تغادر سوي حافلة واحدة فقط, وأضاف شهود العيان أن السلطات المصرية منعت فتاة فلسطينية وطفلها من العبور أكثر من مرة رغم أنهم يحملون جوازات سفر أمريكية.