رافضون للانقلاب في مصر يتظاهرون أمام مقر قمة جوهانسبرغ

نظم عدد من المصريين الرافضين للانقلاب العسكري في مصر لليوم الثاني على التوالي وقفة أمام مقر انعقاد القمة الأفريقية في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن يلقى رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب ، الأحد, كلمة أمام القمة التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة يومين ، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن حضور القمة دون سبب واضح.

وارتدى مئات المعارضين تي شيرتات ، صفراء ورفعوا إشارة "رابعة" ، وندد المتظاهرون بالأعمال التي وصفوها بالإجرامية للنظام المصري الحالي.

وأرجع بعض المحللين تراجع الرئيس المصري عن المشاركة في القمة الإفريقية ، إلى الطلب الذى تقدم به اتحاد المحامين المسلمين الي حكومة جنوب أفريقيا والخاص باعتقال الرئيس المصري حال وصوله إلى البلاد

وقال يوشا طيوب عضو الاتحاد في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" إن اتحاد المحامين طالب بتطبيق اتفاقية روما على الرئيس المصري .

وكان طيوب قد صرح في وقت سابق أنه في حال رفض الطلب سوف يلجأ اتحاد المحامين لمحكمة الأمور المستعجلة لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المصري بدعوى ارتكابه جرائم حرب