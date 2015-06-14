البث الحي
منوعات

رافضون للانقلاب في مصر يتظاهرون أمام مقر قمة جوهانسبرغ

14/6/2015

 

نظم عدد من المصريين الرافضين للانقلاب العسكري في مصر لليوم الثاني على التوالي وقفة أمام مقر انعقاد القمة الأفريقية في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا

 

ومن المقرر أن يلقى رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب ، الأحد,  كلمة أمام القمة التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة يومين ، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن حضور القمة دون سبب واضح.

وارتدى مئات المعارضين تي شيرتات ، صفراء ورفعوا إشارة "رابعة" ، وندد المتظاهرون بالأعمال التي وصفوها بالإجرامية للنظام المصري الحالي.

 

 

وأرجع بعض المحللين تراجع الرئيس المصري عن المشاركة في القمة الإفريقية ، إلى الطلب الذى تقدم به اتحاد المحامين المسلمين الي حكومة جنوب أفريقيا والخاص باعتقال الرئيس المصري حال وصوله إلى البلاد

وقال يوشا طيوب عضو الاتحاد في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" إن اتحاد المحامين طالب بتطبيق اتفاقية روما على الرئيس المصري .

وكان طيوب قد صرح في وقت سابق أنه في حال رفض الطلب سوف يلجأ اتحاد المحامين لمحكمة الأمور المستعجلة لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المصري بدعوى ارتكابه جرائم حرب

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)