خلافات حادة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي بجنيف

رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح

قال بيان صادر عن الحكومة اليمنية إن اللقاء التشاوري في جنيف بين طرفين، هما: السلطة اليمنية وطرف الانقلابيين وإن أي مواقف معلنة تخالف ذلك لا تعد مقبولة.



وأكد مصدر رسمي يمني لمراسل الجزيرة وجود استياء شديد لدى الوفد الحكومي من تصريحات الموفد الأممي الخاص لليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" بأن مشاورات جنيف سوف تتم بين كيانات سياسية.

وقال المصدر الرسمي إن مشاورات جنيف لن تتم الا بصيغة تلحظ كونها بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وحلفائهم.

وكشف المصدر عن عقد اجتماع بين وفد الحكومة وولد الشيخ الليلة وأن قرارات مهمة ستتخذ بناء على نتائج هذا اللقاء.

وكان بيان لولد الشيخ قال إن المشاورات التي ستنطلق غدا ستشمل كيانات سياسية تضم المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه، وحركة أنصار الله وحلفاءها, بالإضافة إلى أحزاب اللقاء المشترك وممثلين عن الحراك الجنوبي.

على الصعيد الميداني أفاد مراسل الجزيرة أن سبعة من أفراد مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح قتلوا, وأُصيب اثنا عشر بجروح في معارك مع المقاومة الشعبية في الضالع جنوب اليمن. كما قتل مدنيان، أحدهما طفل، في قصف عشوائي لميليشيا الحوثي جنوب الضالع.

وقالت مصادر للجزيرة إن عشرات من مليشيا الحوثي، والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح تسللوا عبر وادي القاع نحو منطقتي العقلة ولكمة لشعوب في سناح في الضالع، حيث تصدت لهم المقاومة وأجبرتهم على التراجع.