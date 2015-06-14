انباء عن سعي اسرائيل اقامة منطقة عازلة لحماية دروز سوريا

آثار الدمار الحاصل في سوريا ( ارشيف )

نقل موقع والا الاسرائيلي عن مصادر وصفها بالمطلعة أن إسرائيل تخطط لإقامة منطقة خاصة في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل بهدف حماية الدروز.

و أوضح المصدر أن تل أبيب تجري اتصالات حثيثة مع دول عدة بالإضافة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر بغرض إقامة ما قال إنها منطقة آمنة لمن يرغب من دروز سوريا اللجوء إليها وتلقي المساعدة.

جاء ذلك بعد مناشدات من القيادة الدرزية في إسرائيل لحماية دروز سوريا مع تمدد تنظيم الدولة واقتراب جبهة النصرة من قراهم.

و في شأن سوري آخر اصيب عدة مدنيين أصيبوا بجروح، وصفت حالة بعضهم بالخطرة؛ إثر غارات نفذتها طائرات النظام على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أدى أيضا إلى دمار كبير في الأبنية والمنازل.

يأتي هذا بالتزامن مع قصف بقذائف المدفعية والهاون من قبل قوات النظام، على الأحياء السكنية في المدينة، أسفر عن سقوط جرحى وأضرار مادية، يذكر أن مدن وبلدات الغوطة الشرقية، تتعرض باستمرار لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام، التي تفرض عليها حصارا منذ أكثر من عامين.

من ناحية اخرى قتلت امرأة وطفلها ، وأصيب عدد آخر بجروح؛ إثر غارات لطيران النظام على مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي،

ما أسفر أيضا عن دمار لحق بالأبنية السكنية، يذكر أن المدينة تعيش بالإضافة إلى عدة مدن وبلدات بريف حمص الشمالي حصارا مفروضا من قبل قوات النظام منذ نحو عامين، وتخضع المدينة لسيطرة المعارضة المسلحة منذ أواسط عام ألفين واثني عشر.