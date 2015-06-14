البشير يصل قمة جوهانسبرغ رغم المطالبات بتوقيفه

الرئيس السوادني يشارك بقمة جوهانسبرغ

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى مقر انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعدما قرر البشير استكمال مشاركته رغم مطالبة مسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية حكومة جنوب أفريقيا بتوقيفه أثناء مشاركته بقمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ.

وتعد زيارة البشير لجنوب أفريقيا, الأولى منذ صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2009 من قبل المحكمة الجنائية الدولية

وقال رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة ، صديقي كابا, في بيان إنه يحث حكومة جنوب أفريقيا "على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال، إذا تأكدت نية سفر البشير للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية"، مذكرا بأنه تم "إصدار مذكرتي توقيف بحق البشير، ولم يتم حتى الآن تنفيذهما".

وأعرب كابا عن بالغ قلقه بشأن "الآثار السلبية على عمل المحكمة في حالة عدم تنفيذ أوامر من قبل الدول الأطراف"، داعيا إياها إلى للوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع المحكمة.