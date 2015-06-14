البث الحي
منوعات

الائتلاف السوري المعارض يسقط عضوية أحد أعضائه

14/6/2015
 أحد اجتماعات الائتلاف السوري المعارض – الأناضول

صوت الائتلاف السوري المعارض اليوم بالأغلبية,  على إسقاط عضوية وليد العمري، أحد أعضاء الهيئة العامة, وذلك بسبب تجاوز القواعد الأساسية لاجتماعات الهيئة بما يخالف القانون الداخلي للائتلاف, بحسب بيان أصدره الائتلاف صباح اليوم.

وكان وليد العمري قد اعتدى بالضرب على رئيس الائتلاف خالد خوجة إثر مشادة كلامية بينهما.


 وأضاف البيان أن العمري تعدى على احترام القواعد والقوانين الديمقراطية المنظمة لعمل الائتلاف، وبشكل لا يليق بتمثيل الثورة السورية, بحسب بيان للائتلاف.

وأشار الائتلاف إلى "إيمانه بالمبدأ الديمقراطي في تداول القرارات واتخاذها، إلا أنه يؤكد ضرورة احترام القواعد العامة لأي اجتماع، ومراعاة الأسلوب الديمقراطي في طرح الرأي وتقبله".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)