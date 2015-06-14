الائتلاف السوري المعارض يسقط عضوية أحد أعضائه

أحد اجتماعات الائتلاف السوري المعارض – الأناضول

صوت الائتلاف السوري المعارض اليوم بالأغلبية, على إسقاط عضوية وليد العمري، أحد أعضاء الهيئة العامة, وذلك بسبب تجاوز القواعد الأساسية لاجتماعات الهيئة بما يخالف القانون الداخلي للائتلاف, بحسب بيان أصدره الائتلاف صباح اليوم.

وكان وليد العمري قد اعتدى بالضرب على رئيس الائتلاف خالد خوجة إثر مشادة كلامية بينهما.



وأضاف البيان أن العمري تعدى على احترام القواعد والقوانين الديمقراطية المنظمة لعمل الائتلاف، وبشكل لا يليق بتمثيل الثورة السورية, بحسب بيان للائتلاف.

وأشار الائتلاف إلى "إيمانه بالمبدأ الديمقراطي في تداول القرارات واتخاذها، إلا أنه يؤكد ضرورة احترام القواعد العامة لأي اجتماع، ومراعاة الأسلوب الديمقراطي في طرح الرأي وتقبله".