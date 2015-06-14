استشهاد شاب فلسطيني لدى انقلاب عربة عسكرية إسرائيلية فوقه

عربة عسكرية إسرائيلية تدهس شابا فلسطينيا

استشهد اليوم شاب فلسطيني شرق رام الله بالضفة الغربية، لدى انقلاب عربة عسكرية إسرائيلية فوقه , وذلك بعد أن حاول سائق العربة دهسه .

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم في بلدة كفر مالك شرق رام الله في الضفة الغربية، بين قوة عسكرية إسرائيلية وشبان فلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي, وأن جيش الاحتلال لاحق الشبان في شوارع البلدة، وأصاب عددًا منهم بجراح، فيما حاول سائق عربة عسكرية إسرائيلية دهس أحد الشبان، ما أدى إلى انقلاب العربة فوق الشاب ومصرعه.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع الحادث، ومنع المواطنين من الوصول إليه.

وبقى جثمان الشاب الفلسطيني عبد الله غنايم 22 عاماً، أسفل العربة العسكرية، قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم نقله لمجمع رام الله الطبي.

من جانبها نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان لها، عبد الله غنايم ابن بلدة كفر مالك، دون أن تبيّن فيما إذا كان عضواً فيها.

وأكدت الحركة في بيانها على "استمرار المقاومة وتصاعدها"، مشددة على أن المقاومة "تستمد العزم من دماء الشهداء الأبطال".

ودعت "حماس" إلى المشاركة في "تشييع جثمان الشهيد عبد الله غنايم، في الزمان والمكان الذي تحدده عائلته"، ولم يتم تحديد موعد التشييع حتى الساعة 6.30 تغ، كما لم يصدر حتى التوقيت نفسه أي تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول الحادث.