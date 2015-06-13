مقتل 40 بتنظيم الدولة بغارات للتحالف على كركوك

آثار الحرب المشتعلة في العراق ( ارشيف )

قالت مصادر أمنية عراقية إن نحو أربعين من تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في غارة شنتها طائرات التحالف الدولي على رتل لتنظيم الدولة في ناحية الزاب جنوب غرب كركوك.



وأضافت المصادر أن ثماني عربات محملة بالأسلحة دمرت بالكامل جراء إطلاق الطائرات أربعة صواريخ على استعراض عسكري لتجهيزات ومعدات يمتلكها التنظيم.



في الوقت نفسه، بدأت أفواج من الصحوات تدريبات في العراق، بعد انضمامها إلى الحشد الشعبي، استعدادا لمقاتلة تنظيم الدولة. وقد باشر مسؤولون حكوميون في الحويجة تجهيز مئات المقاتلين من الصحوات.



من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية عراقية إن عشرة جنود قتلوا وأصيب ستة في كمين نصبه تنظيم الدولة لرتل عسكري تابع للجيش العراقي على الطريق الرابط بين قاعدة عين الأسد الجوية وبلدة البغدادي غربي الانبار.



وفي الفلوجة قال الجيش العراقي في تصريحات صحفية إن ثمانية من أفراده ومليشيا الحشد الشعبي قتلوا وأصيب عشرة في تفجير عربة عسكرية يقودها "انتحاري" استهدف ثكنة عسكرية في منطقة الهياكل جنوب شرقي الفلوجة.



من ناحية اخرى قال الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق مثنى حارث الضاري إن الهيئة ستتقدم بمشروع سياسي خلال المرحلة المقبلة لأن الحل في العراق أصبح سياسيا. وأضاف في لقاء مع الجزيرة إن الحشد الشعبي يراد منه أن يكون جيشا عقائديا مرتبطا بإيران وبديلا عن الجيش الحالي رغم ما فيه من مساوئ.