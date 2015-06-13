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مقتل سعودي بقذيفة يمنية بمنطقة جيزان جنوبي المملكة

13/6/2015
 
قوات سعودية على الحدود مع اليمن  ـ أرشيف

في جنوب السعودية قـُتل سعودي وأصيب آخر في قرية العطايا بمحافظة سامطة الحدودية التابعة لمنطقة جازان، نتيجة سقوط قذيفة مصدرها الأراضي اليمنية وفق ما أوضح الدفاع المدني السعودي في حسابه على "تويتر".

كما نقل مراسل الجزيرة عن مصادر في القوات السعودية أنها صدت محاولة لاختراق مجموعات متقدمة من مليشيا الحوثي لحدود المملكة، في السلسلة الجبلية المطلة على محافظة سامطة.

وقالت المصادر ذاتها إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى من الحوثيين، وإن القصف المدفعي المضاد والنيران المتوسطة، أجبرت المهاجمين على التراجع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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