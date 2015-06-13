مصر تفتح معبر رفح لثلاثة أيام للحالات الإنسانية فقط

معبر رفح ( ارشيف )

فتحت السلطات المصرية اليوم معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في كلا الاتجاهين للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.



ومن المقرر استمرار فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام للسماح بدخول أصحاب الحالات الإنسانية، والمرضى فقط الى القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن هناك نحو 15 ألف فلسطيني عالقون في غزة، ومسجلون للسفر، في الوقت الذي يُتوقع أن تسمح السلطات المصرية لنحو 1500 فقط بالسفر عبر المعبر.



وفي شأن فلسطيني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي الغباشي بعد أن اعتدوا عليه، وأوسعوه ضربا مبرحا عند مدخل مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله يوم أمس.



وكان الغباشي قد خرج غاضبا من منزله مطالبا الجنود بوقف إطلاق قنابل الغاز التي أدت إلى اختناق أفراد عائلته وأطفاله. وقد جاء ذلك خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وأدى إلى إصابة عشرة فلسطينيين بجراح مختلفة.