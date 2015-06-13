كيري: المعركة ضد تنظيم الدولة ستكون طويلة وشاقة

جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" إن المعركة ضد تنظيم الدولة ستكون طويلة وشاقة. وأكد "كيري" أن الإدارة الأمريكية تؤيد خطة رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" التي تتضمن دفع القبائل السنية لقتال التنظيم.



من ناحية أخرى قالت مصادر طبية عراقية إن أربعة مدنيين، بينهم طفل، قتلوا وأصيب سبعة آخرون، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، في قصف جوي نفذته مروحيات عراقية استهدف معبر البوشجل شمال الفلوجة، وقصفٍ آخرَ بالمدفعية وراجمات الصواريخ استهدف أحياء جبيل والشهداء والرسالة والبزارة وسط وجنوب المدينة.



و قالت مصادر أمنية عراقية إن عشرة جنود قتلوا وأصيب ستة في كمين نصبه تنظيم الدولة لرتل عسكري تابع للجيش العراقي على الطريق الرابط بين قاعدة عين الأسد الجوية وبلدة البغدادي غربي الانبار.



كما ذكر الجيش العراقي للجزيرة أن ثمانية من أفراده ومليشيا الحشد الشعبي قتلوا وأصيب عشرة في تفجير عربة عسكرية يقودها انتحاري استهدف ثكنة عسكرية في منطقة الهياكل جنوب شرقي الفلوجة.

و في شأن عراقي آخر شيع في العاصمة الأردنية عمّان ظهر اليوم جثمان نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق "طارق عزيز".

وانطلقت المراسم من كنيسة العذراء بإحدى ضواحي عمّان، ليوارى الثرى بعدها في إحدى مقابر محافظة مأدبا الجنوبية، ثم تتلقى عائلتُه العزاء لمدة ثلاثة أيام في عمّان.

وشارك في التشييع قوى سياسية قومية ويسارية وشخصيات برلمانية ومعارضة أردنية وفعاليات اجتماعية وحزبية، في تحد على ما يبدو للحكومة العراقية التي طلبت عدم إقامة أي مراسم جنائزية.

ولدى إنزال التابوت من سيارة الإسعاف، جرى رفع صور "عزيز" إلى جانب صور الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" من قبل الحضور.

