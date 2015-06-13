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غارات للتحالف على دار الرئاسة ومعسكر "48 " بصنعاء

13/6/2015
غارات التحالف باليمن ( ارشيف )

شن التحالف مساء أمس غاراتٍ على دار الرئاسة ومعسكر "ثمانية وأربعين" الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، ومقر دائرة الإمداد والتموين التابع لوزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين جنوب المدينة.

وكانت غارات التحالف استهدفت أمس الجمعة مقر وحدات الشرطة العسكرية، الواقعَ تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء. 

كما استهدفت الغارات مواقع لمليشيا الحوثي، والرئيس المخلوع علي صالح غربي مأرب، في حين قــُتل أكثر من خمسين مسلحا من ميليشيا الحوثي في قصف من طائرات التحالف على مواقع لهم في منطقة مسيمير بمحافظة لحج.

واستهدف القصف مؤسسات مدنية ومراكز خدمية يتخذها الحوثيون مراكز عسكرية لتجمعاتهم في المحافظة.

وفي الضالع، سقط عشرة من أفراد ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح في كمين للمقاومة الشعبية مساء أمس استهدف مركبة للحوثيين في منطقة العود على طريق قعطبة إب.

وكان عشرون من مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح قد سقطوا بين قتيل وجريح، في مواجهات مع المقاومة الشعبية.

في الوقت نفسه، شنت المقاومة هجوماً وصفته بالنوعي على منطقة سناح في الضالع، قتل فيه القيادي الميداني بدر الحوثي، وثلاثة من افراد المقاومة الشعبية وأصيب أربعة آخرون.

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