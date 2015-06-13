جدل حول قانونية إعتقال السيسي بجنوب أفريقيا

يوشا طيوب عضو اتحاد المحاميين المسلمين _الجزيرة مباشر

قال يوشا طيوب عضو اتحاد المحاميين المسلمين فى جنوب أفريقيا أن الطلب الذى تقدم به اتحاد المحامين المسلمين الي حكومة جنوب أفريقيا والخاص باعتقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حال وصوله إلى البلاد هناك يعود تاريخه الى العام 2013.

وأضاف في لقاءه مع قناة الجزيرة مباشر أن إتحاد المحامين كان قد تقدم بمذكرة مشابهة عندما زار الرئيس الأمريكى باراك أوباما جنوب أفريقيا , وقال أن

الأجرأت القانونية في الدولة تتيح لهم التقدم بمثل تلك المذكرات .

وأكد طيوب أن جنوب أفريقيا سوف تطبق ميثاق روما مع الرئيس المصرى .

وكان طيوب قد صرح فى وقت سابق أنه فى حال رفض الطلب سوف يلجأ اتحاد المحامين الى محكمة الأمور المستعجلة لإصدار مذكرة أعتقال الرئيس عبد الفتاح السيسى .

من جانبه قال الدكتور عمر عاشور,أستاذ الدرسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر أن اتحاد المحامين المسلمين منظمة معترف بها دوليا , مشيرا الى أن جنوب أفريقيا وقع على أتفاقية روما للمحاكم الجنائية الدولية .

فيما شكك أسعد هيكل المحامى المصرى وعضو حركة تمرد في صدور بيان رسمي من الرئاسة المصرية بشأن إلغاء زيارة السيسي لجنوب أفريقيا , وقال ان كل ما صدر من مبررات لآلغاء زيارة الرئيس المصرى الى جنوب أفريقيا صادر عن وزير الخارجية ورئيس الوزراء ابراهيم محلب .

وأوضح هيكل أن مصر لم توقع على اتفاق روما بشأن المحاكم جنائية الدوليه , فابالتالى لايحق لجنوب أفريقيا أعتقال الرئيس عبدالفتاح السيسى "على حد قوله".

وأشار إبراهيم حجازى أستاذ القانون الدولى الى أنه ليس من إختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى روما إعتقال الرئيس المصرى عبالفتاح السيسى , وقال أن اعتقاله ليس سهلا لأن ذلك يمثل خطورة على الدولة المضيفة حسب قوله

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألغى مشاركته فى القمة الأفريقية واجتماعات دول نيباد، المقررة غدا الأحد في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، حسبما .

جاء ذلك بعد أن طالبت منظمة حقوقية في جنوب أفريقيا رسميا من السلطات هناك، القبض على السيسي حال وصوله إلى البلاد، بزعم ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فضل البقاء في مصر لمتابعة الأوضاع الداخلية في البلاد, ومتابعة المشروعات المختلفة , وليس لأي سبب آخر.

فيما نقلت صحيفة المصري اليوم ( أمس الجمعة)عمن وصفته بمصدر مطلع قوله إن السيسي ألغى زيارته إلى جوهانسبرغ ,لإعتبارات أمنية بالإضافة إلى ضعف التمثيل في القمة الإفريقية.

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