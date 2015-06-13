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تنظيم الدولة يفض تظاهرة بالرصاص لأهالي درنة

13/6/2015
 
 
جانب من آثار الحرب بدرنة ( ارشيف )

 فضّ تنظيم الدولة بالرصاص مظاهرة لعدد من أهالي درنة شرقي ليبيا ، أعربوا فيها عن دعمهم لمجلس شورى مجاهدي المدينة في قتالهم مع التنظيم، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة أكثر من ثمانية آخرين.

 يأتي ذلك بينما تستمر الاشتباكات بين التنظيم ومقاتلي مجلس شورى مجاهدي المدينة.

في شأن تونسي آخر قال رئيس الحكومة التونسية  الحبيب الصيد إنّ حكومته شَـكلت خلية أزمة لمتابعة تطورات عملية اختطاف عشرة على الأقل من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس.

وكانت الخارجية التونسية أصدرت بيانا اعتبرت فيه الحادثة اعتداءً سافرا على السيادة التونسية وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية الضامنة لسلامة البعثات الدبلوماسية وأمنها.

و قد أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اختطاف ما لا يقلّ عن عشرة من أفراد القنصلية التونسية في طرابلس. وأضاف الصيد ، عقب لقائه برئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أنّ حكومته شكلت خلية أزمة لمتابعة تطورات عملية الاختطاف.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، حِرص حكومة الإنقاذ على سلامة وأمن المحتجزين في قنصلية تونس بطرابلس، وعلى ضمان إطلاق سراحهم وعودتهم إلى ذويهم سالمين.

وشجبت الوزارة حادث الاعتداء على القنصلية الذي أسفر عن احتجاز عدد من الموظفين داخلها، ووصفته بأنه شائن ويسيء إلى العلاقات بين ليبيا وتونس.

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