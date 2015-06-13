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تاييد براءة المغربى وعضاضة فى قضية إهدار المال العام

13/6/2015
محكمة

قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على براءة وزير الإسكان الأسبق "أحمد المغربي" فى قضية التربح والإضرار بالمال العام بالوزارة، وتخصيص أراض بالقاهرة الجديدة لرجل الاعمال "أكرم عضاضة".

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع رفض طعن النيابة موضوعا وتأييد حكم البراءة.

وقال "محمد بيبرس" محامي المغربي إن القضية تعد منتهية منذ حكم الجنايات حيث انتهى الضرر الواقع منها، وحكم النقض تأكيدا لما قالته الجنايات ببراءة موكله.

كانت النيابة قد أحالت "المغربى" وأكرم عضاضة" إلى محكمة الجنايات بعد أن أدانتهما التحقيقات بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام، عن طريق تخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى، لإقامة مشروع إسكانى متميز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة كل من وزير الإسكان الأسبق "أحمد المغربي" وانقضاء الدعوى لـ"أكرم عضاضة" للتصالح ، في إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.

وأسندت النيابة للمتهمين بأنهم فى الفترة من 12 من فبراير/شباط 2008 حتى 6 من مايو/آيار 2008 حصل المتهم الأول "المغربي" لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض باسم المتهم الثاني، وأنه وافق على أن تتم المعاملة المالية على هذه الأرض وفقا لسعرها وقت تخصيص الأرض، وليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الأرض، وبربح مقداره نحو 25 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الأول لهذه الأرض، وسعر المثل وقت إعادة تخصيصها للمتهم الثاني بغير حق بمنطقة القاهرة الجديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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