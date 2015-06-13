تأييد حبس نجل مرسي سنة بتهمة تعاطى المخدرات

عبدالله محمد مرسي

قضت محكمة النقض اليوم (السبت) برفض طعن "عبدالله" نجل الرئيس الأسبق "د.محمد مرسي" ضد حكم محكمة جنايات بنها، الصادر بمعاقبته بالحبس سنة، فى اتهامه بتعاطي المخدرات حيث أكد دفاع نجل مرسى في مذكرة الطعن أن حكم محكمة الجنايات باطل، وفاسد في الاستدلال، لأنه مبني على تحريات جهاز الأمن الوطني، التي وصفها الطعن بالمنحازة.



وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل لعبدالله، نجل الرئيس الأسبق، وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية، أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.