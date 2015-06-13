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النصرة" تقرر محاكمة المتورطين في قتل الدروز بسوريا

13/6/2015

 

جبهة النصرة بسوريا

قررت جبهة النصرة محاكمة عناصرها المتورطين في قتل قرويين دروز بشمال غرب سوريا الأسبوع الماضي .
واعترفت الجبهة اليوم السبت في بيان لها بثته عبر صفحتها على  موقع التواصل الاجتماعي  تويتر  بمسئولية عددا من عناصرها عن الحادث الذي وقع بقرية قلب لوزة بمحافظة إدلب، حينما قام مقاتلي الجبهة بفتح نيران اسلحتهم تجاه عددا من أهلي القرية التي يسكنها أغلبية درزية .

وقدمت الجبهة اعتذارا عن الحادث وقلت في بيانها " إن ما وقع خطأ كبير وتم بدون علم قيادة الجبهة وبمخالفة واضحة لتوجيهات قيادة جبهة النصرة "
ووعدت الجبهة بمحاكمة كل عناصرها الذين شاركوا في هذا الحادث وفقا لمحاكمة شرعية ،وانهم سيحاسبون على من يثبت  تورطه  في إراقة الدماء بدون وجه حق .
وأضافت الجبهة في بيانها أنها قررت ارسال وفود منها إلى القرية للوقف على ملابسات الحادث بأنفسهم ومن أجل طمأنة أهالي القرية .
وتابع بيان "النصرة " "ما زال أهالي القرية تحت حمايتنا  وفي مناطق سيطرتنا ".
وكان عددا من قادة حزب الله المتحالف مع النظام السوري  قد حذروا من تعرض الدروز بسوريا الي أخطار تهدد وجودهم في سوريا ،ودعوا إلى تسليحهم من أجل الدفاع عن أنفسهم .
ولكن السياسي الدرزي  وليد جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني والمنهاض لنظام الأسد في سوريا  قد نفي أن يكون الحادث طائفيا وقال أنه حادث فردي. وقال أنه تم نتيجة اشتباك عددا من عناصر جبهة النصرية مع سكان القرية نتيجة  محاولة اقتحام عناصر الجبهة لنزل أحد الضباط التابعين للجيش السوري النظامي  ،وان الأمر تطور أي اشتباك مسلح أوقع عددا من القتلى 
وكان أكثر من 20 درزيا بالقرية قد قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر من جبهة النصرة يوم الأربعاء وفقا لروايات شهود عيان   

 

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