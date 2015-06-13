المعارضة السورية تدين مجزرة "قلب لوزة" و تدعو للتعقل

المعارضة السورية المسلحة بادلب ( ارشيف )

أصدرت فصائل تابعة للمعارضة السورية بيانا مشتركا استنكرت فيه الحادثة التي وقعت بحق أبناء الطائفة الدرزية في قرية "قلب لوزة" بريف إدلب.



وأكدت الفصائل في بيان، ضرورة تقديم جميع المتورطين في الحادثة لمحكمة شرعية محايدة، ودعت إلى التعقل وتغليب المصلحة العامة.



وأضاف البيان أن الفصائل ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع باقي الطوائف لمنع تكرار هذه الحادثة في المناطق المحررة، بينما تعهدت جبهة النصرة بمحاكمة مسلحيها الضالعين في الأمر .



و كانت المعارضة المسلحة قد قالت إنها قصفت مواقع قوات النظام في مطار الثعـَلة العسكري بريف السويداء الغربي بعد أن كانت قد أجُبرت على الانسحاب منه تحت شدة القصف الجوي.



وتخيم على معارك السويداء وريفها حادثة مقتل مواطنِين من الطائفة الدرزية برصاص مسلحين من جبهة النصرة في محافظة إدلب.



و في تصريحات سابقة دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إلى الهدوء، وشدد على أن مستقبل العرب الدروز السوريين هو في المصالحة مع أهل درعا ومع الشعب السوري.