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مقتل وإصابة 10 من الأمن العراقي في انفجارين ببغداد

12/6/2015
 
سيارة مفخخة وسط الكرادة في بغداد ـ أرشيف

قالت مصادر أمنية في مدينة بغداد إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة بجروح، أغلبهم من أفراد القوات الأمنية، في تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين  جنوبي بغداد.

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع في منطقة المدائن، وأنه وقع قرب نقطة تفتيش للجيش.
وفي الفلوجة  قتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وثلاثة من تنظيم الدولة الإسلامية، وأُصيب سبعة في غارة لطائرات حربية عراقية استهدفت مسجدا ومنازل مواطنين في أحياء شمال شرق الفلوجة وجنوب يغربها، وكذلك مواقعَ تابعة لتنظيم الدولة في محيط الحي الصناعي وبالقرب من سد الفلوجة على نهر الفرات.

على الجانب الآخر قالت مصادر من تنظيم الدولة إن عشرة مدنيين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة وثمانية من تنظيم الدولة قتلوا، وأصيب أحد عشر شخصا في غارات جوية لطائرات حربية لم تحدد هويتها استهدفت أحياء سكنية ومواقع لتنظيم الدولة في مناطق الجودقية والفضيلية والإسحاقية غربي الأنبار.

كما هدمت أربعة منازل وألحقت أضرار بمنازل أخرى وأحرقت خمس عربات عسكرية تابعة لتنظيم الدولة في منطقة الإسحاقية غرب بلدة البغدادي .

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