البث الحي
منوعات

مقتل نحو 20 من ميلشيا الحوثي بينهم بدر الحوثي بالضالع

12/6/2015
جانب من الاشتباكات باليمن ـ أرشيف

سقط  نحو عشرين من مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، بين قتيل وجريح، في مواجهات بالضالع جنوبي اليمن، و قالت مصادر محلية إن بين القتلى القياديَ الميداني بدر الحوثي، وإن المقاومة الشعبية شنت هجوما وصفته بالنوعي، فجر اليوم (الجمعة) على مواقع للحوثيين في منطقة سناح في الضالع، مستخدمة مختلِفَ أنواع الاسلحة .

و في تعز قتل نحو 27 من أفراد ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح و أصيب 50 شخصا آخر خلال مواجهات في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، قُتل خلالها أيضا 7 من أفراد المقاومة الشعبية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد كثفت قصفها للأحياء السكنية في المدينة مستخدمة المدفعية الثقيلة والدبابات.

وفي مدينة عدن جنوبي اليمن سيطرت المقاومة الشعبية على أجزاء من معسكر اللواء واحد وثلاثين شمال غرب المدينة.

وتشهد جبهات عدة في مدينة عدن معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وعلى الرغم من تواضع العتاد العسكري لدى المقاومة الشعبية فإنها تمكنت من التصدي لمحاولات الحوثيين التقدم داخلها، وقد قتل 3من المقاومة الشعبية وأصيب 4 في العمليات هناك.

و في صنعاء استهدفت  غارات لطائرات التحالف فجر اليوم مقر وحدات الشرطة العسكرية الواقع تحت سيطرة الحوثيين .

من ناحية اخرى أفاد المتحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" أن محادثات منفصلة مع طرفي النزاع ستُجرى في جنيف الأحد المقبل.

وقال"أحمد فوزي" إن هدف المحادثات المنفصلة هو جمع طرفي النزاع حول مائدة تفاوض واحدة في نهاية المطاف.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)