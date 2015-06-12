مقتل نحو 20 من ميلشيا الحوثي بينهم بدر الحوثي بالضالع

جانب من الاشتباكات باليمن ـ أرشيف

سقط نحو عشرين من مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، بين قتيل وجريح، في مواجهات بالضالع جنوبي اليمن، و قالت مصادر محلية إن بين القتلى القياديَ الميداني بدر الحوثي، وإن المقاومة الشعبية شنت هجوما وصفته بالنوعي، فجر اليوم (الجمعة) على مواقع للحوثيين في منطقة سناح في الضالع، مستخدمة مختلِفَ أنواع الاسلحة .



و في تعز قتل نحو 27 من أفراد ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح و أصيب 50 شخصا آخر خلال مواجهات في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، قُتل خلالها أيضا 7 من أفراد المقاومة الشعبية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد كثفت قصفها للأحياء السكنية في المدينة مستخدمة المدفعية الثقيلة والدبابات.



وفي مدينة عدن جنوبي اليمن سيطرت المقاومة الشعبية على أجزاء من معسكر اللواء واحد وثلاثين شمال غرب المدينة.



وتشهد جبهات عدة في مدينة عدن معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وعلى الرغم من تواضع العتاد العسكري لدى المقاومة الشعبية فإنها تمكنت من التصدي لمحاولات الحوثيين التقدم داخلها، وقد قتل 3من المقاومة الشعبية وأصيب 4 في العمليات هناك.



و في صنعاء استهدفت غارات لطائرات التحالف فجر اليوم مقر وحدات الشرطة العسكرية الواقع تحت سيطرة الحوثيين .



من ناحية اخرى أفاد المتحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" أن محادثات منفصلة مع طرفي النزاع ستُجرى في جنيف الأحد المقبل.



وقال"أحمد فوزي" إن هدف المحادثات المنفصلة هو جمع طرفي النزاع حول مائدة تفاوض واحدة في نهاية المطاف.