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مسلحون يختطفون 10 من العاملين بالقنصلية التونسية في ليبيا

12/6/2015

 
 

استنكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها اليوم (الجمعة) اقتحام عناصر  تابعة لإحدى الكتائب المسلحة الليبية مقر القنصلية العامة في طرابلس واحتجازهم 10 من موظفي البعثة.
وقال مصدر في الخارجية التونسية لمراسل الجزيرة مباشر إن عملية الاختطاف جاءت على خلفية اعتقال القيادي بفجر ليبيا ( وليد قليب ) بتونس منتصف مايو الماضي.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الرسمية التونسة "وات": إن هذا الحادث يمثل اعتداء سافرا على السيادة الوطنية التونسية، وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكدت الوزارة "أن كافة أجهزة الدولة تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية بهدف التوصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية".

وحثت الوزارة كل المواطنين التونسيين على عدم التوجه إلى ليبيا في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى بعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.

كما دعت أفراد الجالية التونسية الموجودين في ليبيا إلى ضرورة توخي الحذر خلال تنقلهم في هذا البلد ومغادرة التراب الليبي إن اقتضى الأمر ذلك.

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