رئيس وزراء المغرب يطالب الليبيين بالتوصل لتوافق

المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء التونسي والمغربي – الجزيرة مباشر

قال رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بنكيران أنه يجب أن تتنازل الأطراف المتنازعة في ليبيا عن بعض مطالبها حقنا لدماء الليبيين وإنقاذا لبلادهم, مؤكداً ثقته في قدرة الشعب الليبي على حل هذه الخلافات والوصول إلى توافق واستقرار سياسي في الفترة المقبلة.

وأشاد بنكيران خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الحبيب الصيد عقب انعقاد الدورة 18 للجنة الكبرى التونسية المغربية المشتركة بالعلاقة الأخوية بين الشعبين التونسي والمغربي مؤكداً أنها علاقات أخوية حقيقة غير قابلة للمناقشة أو التراجع, مقدماً التهنئة للشعب التونسي على اجتيازه الانتخابات البرلمانية والرئاسية وترسيخ الديمقراطية.

وأعلن بنكيران تضامن بلاده مع الشعب التونسي بشأن اختطاف 10 من العاملين بالقنصلية التونسية في ليبيا.

من جانبه قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إن تونس تقوم بمحاولة تقريب وجهات النظر بين حكومتي طبرق و طرابلس من خلال الأمم المتحدة, مشيراً إلى أن الأوضاع في ليبيا متوترة ولابد من وجود حل للتوصل إلى استقرار سياسي .