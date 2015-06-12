جدل حول إلغاء السيسي مشاركته في القمة الإفريقية

صحف ومواقع إلكترونية تتناول أسباب إلغاء زيارة السيسي

ألغى الرئيس "عبد الفتاح السيسي" زيارة مقررة إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع، بعد يوم واحد من تقديم جمعية المحامين المسلمين طلبا قانونيا رسميا لاعتقاله.

كانت وكالة أنباء الأناضول أكدت أن "عبد الفتاح السيسي" لن يترأس وفد بلاده في القمة المقررة في 14 من الشهر الجاري في جوهانسبرغ، وأنه سينيب رئيس وزرائه "إبراهيم محلب" في تمثيل مصر في هذه القمة.

وقال مصدر دبلوماسي أفريقي مطلع في وقت سابق، إن "السيسي لن يشارك في القمة" وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن مصر أبلغت رسميا جنوب أفريقيا أن "السيسي" لن يشارك في الاجتماع وأن رئيس الوزراء" إبراهيم محلب" سيترأس الوفد المصري بدلا منه .

كانت جمعية المحامين المسلمين في جنوب أفريقيا، رفعت طلبا قانونيا رسميا لاعتقال "السيسي" لدى وصوله في جوهانسبرغ، حيث تنعقد القمة، وقالت الجمعية إن السيسي ارتكب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" وأعمال قتل مريعة نتجت عن الانقلاب في مصر.

من جانب آخر قلل خبراء من أهمية طلب جمعية المحامين المسلمين حيث قالوا إنه "لا أثر له من الناحية القانونية " فلا يحق لأية دولة القبض على رئيس دولة أخرى، كما أن مصر ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية.