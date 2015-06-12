تنظيم الدولة يتبنى تفجير طائرتين حربيتين بقاعدة ليبية

جانب من الاشتباكات بليبيا ( ارشيف )

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية أمس (الخميس) تفجير طائرتين حربيتين في ليبيا , و قال التنظيم إنه فجرهما عن طريق استهدافهما بقذائف مورتر (هاون) أطلقتها دبابة، ما أدى الى تدمير الطائرتين الرابضتين أمام حظيرة للطائرات بالقاعدة التي استولى عليها التنظيم قرب مدينة سرت في وسط البلاد.

وكان مقاتلو التنظيم قد استولوا على المطارين العسكري والمدني في سرت قبل نحو أسبوعين، ليوسعوا المنطقة التي يسيطرون عليها, مستغلين الفراغ الأمني في البلاد التي تتصارع فيها حكومتان على السلطة.

كما سيطر التنظيم في وقت سابق هذا الأسبوع على محطة للكهرباء, في ضاحية بغرب سرت ليحكم سيطرته على المدينة، التي بدأت تدريجيا في فبراير/شباط الماضي، عندما هزم قوة موالية للحكومة التي مقرها طرابلس، أرسلت من مصراتة .