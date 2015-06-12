تظاهرات رافضة للانقلاب في أسبوع "بسواعدنا نسترد ثورتنا"

تظاهرات رافضة للانقلاب في مصر ( الجزيرة مباشر )

خرجت تظاهرات في عدة مدن مصرية اليوم (الجمعة) رافضة للانقلاب، استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية، مع بدء أسبوع "بسواعدنا نسترد ثورتنا " و ذلك في إطار ما أسماه الموجة الثورية الممتدة حتى الثالث من يوليو تحت عنوان "النصر والقصاص" .



وأكد البيان رفضه لحادث الكرنك وتنديده بحالات الاختفاء القسري، قائلا "يعلن التحالف رفضه لحادث معبد الكرنك في الأقصر ويؤكد أن سياسات سلطة الانقلاب هي المتسبب الرئيسي في كل الخراب الذي يحل بالبلاد والعباد، وهي التي تخطط لتلغيم المجتمع حتى تبرر وجودها بدعوى محارية الإرهاب، ولا يفوتنا أن نندد أيضا بانتشار ظاهرة الاختفاء القسرى، التي طالت عددا من الحرائر ونطالب بالإفراج الفوري عنهن، ونحمل سلطات الانقلاب المسؤولية كاملة عن حياتهن" على حد وصفه.



وفي الحراك الميداني خرج المتظاهرون بالإسكندرية صباح اليوم (الجمعة) في عدد فعاليات استجابة لدعوى التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب للتظاهر تحت عنوان "بسواعدنا نسترد ثورتنا " في 6 فعاليات تنديدا بجرائم الانقلاب العسكري وغلاء الأسعار .



انطلقت التظاهرات في مناطق " العصافرة – أبوسليمان – العامرية – محرم بك – الرحمة بالمنتزه – العوايد " حمل المتظاهرون رايات رابعة العدوية وصورا للرئيس المعزول "د.محمد مرسي" ورددوا هتافات مندده بغلاء الأسعار وفشل الانقلاب في إدارة شؤون البلاد وتدهور الحالة الاقتصادية، كما أكدوا استمرارهم في التظاهر ونضالهم الثوري حتى عودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء .



وفي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية خرجت مسيرة صباحية علي طريق فاقوس-القاهرة تنديداً بخراب مصر بعد عام من حكم عبد الفتاح السيسي في مستهل أسبوع "بسواعدنا نسترد ثورتنا" الذي دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية.



وفى الحسينية بالشرقية كذلك، نظم رافضو الانقلاب سلسلة بشرية على الطريق منددين بأحكام الاعدام بحق الرئيس المعزول، وبسوء الأحوال المعيشية، وكذلك نظمت سلاسل في مراكز "الإبراهيمية، ههيا، أبوحماد".



وفي القليوبية نظمت حركة نساء ضد الانقلاب بمركز بنها بمحافظة القليوبية مسيرة صباح اليوم تنديدا بقتل "السيد الرصد" جراء التعذيب على أيدي داخلية النظام على حد قولهم .



وفي الغربية مركز قطور نظم التحالف الوطني وحركتا شباب ونساء ضد الانقلاب تظاهرة رددوا خلالها هتافات مناهضة لحكم العسكر وللقمع الأمني وسياسات حكومة الانقلاب الفاشلة اقتصاديا وسياسيا، ما أدى إلى إهدار كرامة المصريين وضياع حقوقهم.