"الحر" يحاصر مطار ثعلة آخر معاقل النظام بطريق دمشق

فرضت عناصر الجيش الحر حصارا على مطار ثعلة العسكري آخر معاقل النظام السوري بريف درعا الشرقي ،وأكد الرائد عصام الريس الخبير العسكري والناطق باسم الجبهة الجنوبية للجيش الحر أنه في حال سيطرة الجيش الحر على هذا المطار سيكون الطريق مفتوحا للعاصمة دمشق.

وأشار في حواره مع قناة الجزيرة مباشر إلى أن خسارة النظام للواء 52 قد تساعد في السيطرة علي المطار.

وعن التحديات التي قد تواجه المعارضة السورية بعد النجاحات التي حققتها مؤخرا على الارض قال الريس أن أهم هذه التحديات هو تنظيم الدولة ،متهما التنظيم بالتنسيق مع نظام بشار سواء بطريق مباشر او غير مباشر.

وساق الريس عدة أمثلة للتدليل على التنسيق بين تنظيم الدولة وقوات النظام ومنها قوله أن قوات النظام تمد القري والمدن التي يسيطر عليها التنظيم بالكهرباء مقابل أن يمدها التنظيم بالغاز .

وقال الريس أن قوات النظام إنسحبت من مدينة تدمر الاثرية وسلمتها لتنظيم الدولة بدون قتال ،ولفت إلى أن هذا الامر تكرر أكثر من مرة وفي اكثر من مدينة ،واضاف "النظام يسلم المدن لتنظيم الدولة لانه يعرف أنه صديق كما انه يستغل هذا الامر في الدعاية الخارجية بأنه يحارب الإرهاب وهو لا يستطيع أن يستخدم هذه الحجة في حربه مع الجيش الحر "

ولفت المتحدث باسم الجبهة الجنوبية للجيش الحر إلى ان قوات المعارضة استطاعات ان تطرد مقاتلي تنظيم الدولة من مدينتين في اقل من 48 ساعة وأنه بإمكانها أن تطردهم من كل المدن في حال توفر المساعدات العسكرية .

أكد أن قوات المعارضة قتلت 50 عنصرا من تنظيم الدولة في الساعات الماضية بالقلمون الشرقية كما انها قتلت العشرات من قوات النظام خلال تقدمها تجاه مطار الثعلة .

وكانت قوات النظام قد قصفت اليوم الاحد مدينة الرستن بريف حمص بالبراميل المفتجرة فقتلت 7 اشخاص بينهم اطفال بينما تمكنت كتائب المعارضة من استعادة السيطرة علة قربة البل بريف حلب الشمالي .بعد إشتباكات مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأجبرتهم على الإنسحاب .