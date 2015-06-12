الأمم المتحدة: تأجيل محادثات السلام اليمنية للاثنين

الدكتور حسين لاقور – الجزيرة مباشر

قال بيان صادر من الأمم المتحدة (الجمعة) إن محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن تأجلت من يوم الأحد إلى الاثنين بسبب تأخر وصول أحد الوفود إلى جنيف.

كانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن مبعوثها الخاص سيجري محادثات منفصلة في جنيف مع الجانبين المتحاربين الرئيسيين في اليمن (الأحد) لتقريب وجهات النظر بينهما بغية جلوسهما على طاولة واحدة في نهاية المطاف.

وقال بيان من الأمم المتحدة صدر في جنيف حيث من المقرر أن تعقد المحادثات لمدة ثلاثة أيام "بسبب ظروف طارئة سيحضر أحد الوفود اليمنية إلى جنيف مساء الأحد 14 يونيو. ولذلك فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيبدآن المشاورات مع الوفود اليمينة مساء الاثنين.

من جانب آخر قال الدكتور حسين لاقور الباحث السياسي والأستاذ بجامعة عدن في اليمن أن طرفا الأزمة اليمنية ذاهبان إلى مؤتمر جنيف وكلا منهما يحمل توقعاته الخاصة فالحكومة الشرعية ذاهبة سعياً لتطبيق قرار الأمم المتحدة 2216 بينما الحوثيون يحاولون الحصول على هدنة ووقف لإطلاق النار والحصول على شرعية لانقلابهم من خلال اعتراف المجتمع الدولي.

وأضاف في حديثه للنافذة المسائية بقناة الجزيرة مباشر – إن هناك هدف آخر يسعى إليه الحوثيون وهو محاولة جر الحكومة الشرعية إلى مؤتمرات دولية وسحب الملف من التحالف العربي بقيادة السعودية والذهاب به لمظلات دولية اخرى وكسب المزيد من الدعم من دول مؤيدة لهم, وأعرب عن عدم تفاؤله بالنتائج المرتقبة لمؤتمر جنيف بسبب التباعد والفجوة الكبيرة بين طرفي الصراع في اليمن.