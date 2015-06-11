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واشنطن: ندعم الدور التركي والعراق طلب تسليح السنة

11/6/2015

نائب المتحدثة باسم الخارجية الامريكية – جيف راثكي

وصف نائب المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جيف راثكي الدور التركي في التصدي لتنظيم الدولة  بأنه دور مهم وأكد أن الإدارة الأمريكية تدعم الجهود التركية في هذا الصدد .

وقال راثكي  إن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي طلب من الإدارة الأمريكية سرعة تدريب وتسليح العشائر السينة في العراق .

واضاف راثكي خلال عرضه للموجز اليومي للخارجية الامريكية"درسنا خلال لقاءنا مع رئيس مجلس النواب العراقي المهام الإضافية للقوات الامريكية في العراق ،كما درسنا إرسال مزيد من القوات الامريكية إلى العراق  من اجل دحر تنظيم الدولة ".

ولفت راثكي إلى أن حكومته ستعمل على تسليح العشائر السنية والمقاتلين السنة في العراق في اسرع وقت وذلك بالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد .

 وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين عن الضمانات التي ستقدمها الحكومة الامريكية للعشائر السنية لضمان عدم ملاحقتهم بعد تسليحهم مثلما حدث في وقت سابق قال راثكي " لا اعرف ما هو المقصود بالضمانات وكل ما أعرفه أن الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي طالبت بسرعة تسليح العشائر السنية "

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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