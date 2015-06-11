البث الحي
منوعات

شيخ مصري: رجل دعا على السيسي في الحرم فشل لسانه

11/6/2015

قال الشيخ السكندري صبري فؤاد إن أحد الرجال من أهل الأسكندرية أبلغه أنه ذهب إلي بيت الله الحرام وكان ينوى الدعاء على الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي ليكون آية للظالمين إلا أن لسانه تعرض للشل على حد قوله.

وأضاف فؤاد -الذي تولى رواية القصة قبل أيام خلال درسه الأسبوعي- أن الرجل -الذي لم يذكر اسمه- دعا على الرئيس العراقي السابق ، صدام حسين، وعلى الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنه عندما همّ بالدعاء على السيسي شل لسانه. وأشار إلى أن الرجل حاول تكرر الأمر على مدار ثلاثة أيام إلا أنه لم يستطع الدعاء في البيت الحرام

واستكمل فؤاد الحكاية قائلا إن الرجل في اليوم الثالث نام فحلم بالسيسي يرتدي الملايس البيضاء، وعندما استيقظ قرر عدم الدعاء عليه مرة أخري

ووجد هذا المقطع على موقع اليوتيوب تفاعلا كبير بين الجمهور الداعم للرئيس السيسي الذى اعتبر ذلك دلالة من السماء ، بينما اعتبر معارضوه أنه لا يختلف كثيرا مع ما قاله العالم الأزهري سعد الهلالي عندما وصف السيسي بأنه رسول.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)