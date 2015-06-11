شيخ مصري: رجل دعا على السيسي في الحرم فشل لسانه

قال الشيخ السكندري صبري فؤاد إن أحد الرجال من أهل الأسكندرية أبلغه أنه ذهب إلي بيت الله الحرام وكان ينوى الدعاء على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليكون آية للظالمين إلا أن لسانه تعرض للشل على حد قوله.

وأضاف فؤاد -الذي تولى رواية القصة قبل أيام خلال درسه الأسبوعي- أن الرجل -الذي لم يذكر اسمه- دعا على الرئيس العراقي السابق ، صدام حسين، وعلى الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنه عندما همّ بالدعاء على السيسي شل لسانه. وأشار إلى أن الرجل حاول تكرر الأمر على مدار ثلاثة أيام إلا أنه لم يستطع الدعاء في البيت الحرام

واستكمل فؤاد الحكاية قائلا إن الرجل في اليوم الثالث نام فحلم بالسيسي يرتدي الملايس البيضاء، وعندما استيقظ قرر عدم الدعاء عليه مرة أخري

ووجد هذا المقطع على موقع اليوتيوب تفاعلا كبير بين الجمهور الداعم للرئيس السيسي الذى اعتبر ذلك دلالة من السماء ، بينما اعتبر معارضوه أنه لا يختلف كثيرا مع ما قاله العالم الأزهري سعد الهلالي عندما وصف السيسي بأنه رسول.