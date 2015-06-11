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"سويوز" تعود إلى الأرض وعلى متنها 3 رواد فضاء

11/6/2015

هبوط المركبة "سويوز" في كازاخستان

هبطت مركبة الفضاء "سويوز تي أم آ – 15 أم" الروسية  في أراضي كازاخستان (الخميس) بعد انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية، وعلى متنها ثلاثة من رواد الفضاء.

كانت عملية الانفصال قد أنجزت في أنجزت في الساعة الواحدة والثلث بتوقيت غرينتش يوم الخميس  11 يونيو/حزيران.

وجاءت رحلة العودة إلى الأرض بعد أن ظلت المركبة في تحليق حر إلى أن انقسمت إلى كبسولة يركبها رواد الفضاء وقسمين آخرين، أحدهما للأجهزة، وثانيهما للإمداد.

وفي الساعة 16.20 من اليوم نفسه دخلت الكبسولة الخاصة برواد الفضاء في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي. ثم تم فتح مظلاتها لضمان هبوط الكبسولة، وبداخلها رواد الفضاء برفق على الأرض.

وهبطت الكبسولة على الأرض في نطاق المنطقةالمتوقعة في الساعة 16.43 في منطقة سهلية تبعد 149 كيلومترا عن مدينة جيزكازغان الكازاخستانية.

يذكر أن الطاقم الفضائي الأممي، الذي يضم الروسيين غينادي بادالكو وميخائيل كونيينكو والأمريكي سكوت كيلي، بقوا على متن المحطة الفضائية الدولية.

ومن المقرر أن يتم إرسال البعثة الجديدة لرواد الفضاء إلى المحطة بعد 20 يوليو/تموز القادم. وقبل ذلك ستطلق إليها مركبة شحن روسية تحل موادا تقنية و إمدادات.

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