"زيكو" لاعب الكرة البرازيلي يعتزم الترشح للفيفا

أعلن "زيكو" نجم كرة القدم البرازيلية السابق الأربعاء ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا)؛ لكنه أقر بأنه قد يحتاج لتغيير في القواعد ليتسنى له استكمال سعيه.

وتابع النجم السابق -البالغ من العمر 62 عاما- إن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني نصحه بالترشح أولا لرئاسة الاتحاد البرازيلي، لكن زيكو قال إن "هذا مستحيل لأنه لا يملك دعم ثمانية اتحادات من الولايات، وخمسة أندية".

وأضاف زيكو للصحفيين أن "الفرصة في انتخابات الفيفا أكبر منها في انتخابات الاتحاد البرازيلي، فالشيء المثالي أن يكون (الترشح) هنا في البرازيل.. لكن لسوء الحظ.. اللوائح لا تقف بجانب القادمين من خارج المؤسسة."

وخاض زيكو -وهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم- تجارب تدريبية في البرازيل واليابان وتركيا وروسيا واليونان. كما سبق وشغل منصب وزير الرياضة في بلاده.