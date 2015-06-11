خبير عسكري: الاجتياح الحوثي جاء بدعم إيراني

الخبير العسكري السعودي – إبراهيم العنزي

قال الخبير العسكري السعودي إبراهيم العنزي إن الاجتياح الحوثي جاء بدعم من إيران والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع على عبد الله صالح وأكد أنه لولا صمود عدن لفترة طويلة لسقطت كل المحافظات اليمنية بفعل الاجتياح الحوثي

وطالب الخبير العسكري السعودي – في حديث للنافذة المسائية- المحافظات اليمنية الشمالية التي لم تشارك في أعمال المقاومة بالانضمام إلى المحافظات الأخرى التي تتحل عبء ومسئولية المقاومة لقوات الحوثي وميليشيا الرئيس المخلوع..

وحمل العنزي مسئولية توصيل المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للتحالف العربي ، وأشار إلى أن التحالف أعلن سابقا أنه قدم المساعدات للهيئات الأممية وأن هذه الهيئات تتولي توزيع هذه المواد الإغاثية .. لكنه أشار إلى أنه على الأرض لم تصل هذه المساعدات إلى المتضررين.

وتوقع الخبير العسكري عدم تنازل الرئيس عبد ربه منصور هادي عن السلطة الرئاسية لنائبه خالد بحاحح في إطار صفقة متكاملة لحل الأزمة اليمنية قائلا إن المجتمع الدولي والشرعية تقف إلى جوار الرئيس عبد ربه هادي منصور ، وحول مؤتمر جنيف قال إن هذا المؤتمر يعد آخر ورقة للحوثيين وصالح للخروج من المأزق الحالي وقال إن ما يحدث في اليمن هو مؤامرة بين المخلوع على عبد الله صالح والحوثيين وإيران .