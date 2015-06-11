حقوقي يمني: معونات تعز تباع في السوق السوداء

قال الناشط الحقوقي اليمني هانى الهلالى إن مدينة تعز تعرضت لحرب إبادة, وإن الميلشيات الحوثية تقوم بقصف عشوائى للمدنيين, مشير إلى أن عدد من المنظمات الحقوقية تقوم الآن بتجهيز ملفات بعدد الضحايا والمصابين تمهيدا لتقديمها إلى المنظمات الدولية وملاحقة القتلة.

ونقل الهلالى -في لقاء مع الجزيرة مباشر- صورة لما يحدث في مدينة تعز مشيرا إلى أن المؤسسات الحكومة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تحولت إلى مخازن سلاح لضرب المدنيين, بينما المؤسسات الواقعة تحت سيطرة المقاومة الشعبية مثل (المدارس والمستشفيات ) تتعرض يوميا إلى قصف عشوائى من قبل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع على صالح, مشيرا إلى أنهم سيقدموا كل مالديهم من أدلة لمحاكمة صالح واسترجاع حق الشهداء والمصابين على حد تعبيره.



ومن جانبه قال مدير المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية أيمن المخلافي إن الأوضاع الإنسانية في تعز متردية للغاية, مضيفا أن هناك حملة لجمع التبرعات للمصابين ولكن ملشيات الحوثى تعرقلها يوميا. وأشار إلى أن هناك تقدما نسبيا للمقاومة الشعبية ميدانيا بسبب نقص السلام والعتاد.

وقال توفيق الشعبى رئيس المركز القانونى بتعز, إن هناك 12قتيلا و 105جرحى خلال ال24 ساعة الماضية، وإنهم يعجزون عن ممارسة مهامهم بسبب القصف على المستشفيات, مضيف أن هناك حصارا شديدا على محافظة تعز, يمنع وصول العلاج إلى شركات الأدوية، ومنع الأفراد من توصيل الطعام والشراب إلى أسرهم .

وأشار الشعبي إلى عدم وصول أية معونات دولية لمحافظة تعز, بل يتم بيعها فى السوق السوداء, مشيرا إلى الجهد الكثيف الذى يقوم به الهلال الأحمر القطرى فى تقديم الرعاية للمصابين .

وفي سياق متصل قال شهود عيان إن القصف الذي شهدته المدينة خلال الساعات الماضية، دمر محالات تجارية، وواجهات مستشفى الروضة بتعز .