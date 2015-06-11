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تأجيل إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة إلى 25 يونيو

11/6/2015

صورة أرشيفية للجلسات الأولي لمحاكمة صحفيي الجزيرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة (الخميس) جلسة إعادة محاكمة ثلاثة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية إلى 25 يونيو/ حزيران لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتتهم النيابة العامة المصرية الصحفيين الثلاثة بمساعدة جماعة محظورة في مصر ، فيما كانت النيابة أفرجت عن محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، والذي تنازل عن الجنسية المصرية.

كما أفرج عن المصري باهر محمد بكفالة في فبراير/شباط، وذلك بعد حبسهما لأكثر من عام ، كما رحلت السلطات في فبراير قبل الإفراج عنهما بقليل المتهم الثالث وهو الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده.

وعوقب الثلاثة في المحاكمة السابقة بالسجن بين سبع وعشر سنوات لإدانتهم بتهم بينها نشر أخبار كاذبة لمساعدة جماعة الإخوان. وكان الصحفيون الثلاثة قد نفوا الاتهامات الموجهة إليهم، كما ألغت محكمة النقض الحكم في يناير/كانون الثاني، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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