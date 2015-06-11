العطية: "مجلس التعاون" سيحمي مصالحه أينما كانت

وزير الخارجية القطري – خالد العطية

أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية أن مجلس التعاون الخليجي سيحمي مصالحة الإستراتيجية أينما كانت، وأن ما يجري في اليمن يتم وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وأكد العطية -في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 135 بالرياض – أن حوار جنيف سيكون يمني-يمني، ولن يخرج عن معطيات القرار الدولي.

وأشار العطية إلى أنه إذا ما اتفق اليمنيون على حل للأزمة في بلادهم، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لن تعترض على ما تم الاتفاق عليه.

وأشار الوزير القطري إلى أن دور التحالف العربي ،بقيادة المملكة السعودية لم يتنه في اليمن، وأن عاصفتي الحزم والأمل جاءتا وفق قرارات مجلس الأمن، وأكد أن مهمة التحالف في اليمن مستمرة الى أن يتحقق الاستقرار؛ وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي الواردة في القرار رقم 2216.

وحول الوضع الانساني في سوريا قال العطية إن عدد ضحايا العنف في سوريا تجاوز الثلاثمائة الف شخص وهو ما يستوجب الضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حلول للوضع المتردي هناك.

وأضاف الوزير القطري أن مجلس التعاون الخليجي يطرح كل ما لديه في الشأن السوري، ويواصل العمل على دعم الحل السياسي للأزمة؛ حتى وإن جاء من خارج إطار المؤسسات الأممية.