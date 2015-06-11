السيسي يتغيب عن قمة "جوهانسبرج " وينيب محلب مكانه

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي …صورة ارشيفية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي …صورة ارشيفية

خلافا لما كان مقررا اناب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماعات القمة الأفريقية المزمع عقدها بدولة جنوب أفريقيا مطلع الاسبوع المقبل.

،ومن المقرر أن يتوجه محلب على رأس الوفد المصري المشارك في القمة الي مدينة جوهانسبرج عاصمة جنوب افريقيا بعد غدا السبت.

.وكان السيسي قد أعلن في وقت سابق عن مشاركته في تلك القمة

ووفقا لما جاء في وسائل الإعلام المصرية ومنها وكالة أنباء أونا فإن السيسي كان قد صرح في شهر مايو الماضي .أنه سيحضر القمة الأفريقية بجنوب افريقيا

وكان الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي قد أعلن ان السيسي سيشارك في قمة جوهانسبرج التي ستعقد يومي 14و15 من يونيو الجاري.

وقال الموقع أن السيسي سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة باعتباره منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ

وكانت جمعية المحامين المسلمين بجنوب أفريقيا ومنظمات حقوقية أخرى قد تقدمت بطلب رسمي للحكومة لاعتقال السيسي بمجرد وصوله جنوب افريقيا باعتباره مجرم حرب على حد وصف تلك المنظمة.

وقالت تلك المنظمات أنها قدمت الطلب مصحوبا بأدلة على ارتكاب السيسي لجرائم حرب في فض اعتصامي رابعة والنهضة

ووفقا لموقع ميدل إيست البريطانيفقد طالبت جمعية المحامين المسلمين سلطات جوهانسبرج بتقديم السيسي للمحاكمة، واستجوابه على الاتهامات الموجهة ضده. وتستند الجمعية في طلبها إلى توقيع جنوب إفريقيا على نظام روما الأساسي، الذي نشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية

وتستضيف دولة جنوب إفريقيا، اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي، تحت شعار "عام تمكين المرأة والتنمية" باتجاه تحقيق الأجندة الإفريقية لعام (2063

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